Hatice'nin katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi!

EZİYET EDEREK KASTEN İNSAN ÖLDÜRME!

Şikayetçi vekili avukat Nur Deniz Toklu, sanığın maktule düzenli olarak şiddet uyguladığını öne sürerek, "Sanık Gökhan'ın eziyet ederek kasten insan öldürme suçundan cezalandırılmasını, sanık Ü.Ç.'nin ise bu suça iştirak ettiğinin kabulünü ve sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Duruşmanın savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın yaklaşık 2 yıldır maktul ile sevgili olduğunu belirterek, "Dosyada mevcut raporlarda tespit edildiği üzere sanığın maktulü darp ederek, künt kafa travmasına bağlı olarak beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu ölümüne neden olduğu anlaşılmıştır. Sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması kamu adına mütalaa olunur" dedi. Sanık avukatı ise savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için mahkemeden süre talebinde bulurken, maktulün kayarak düştüğünü ve bu şekilde yaralandığını öne sürerek müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etti. Sanığın tutukluluğunun devamına karar verilen duruşma ertelendi.