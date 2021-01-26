İstanbul'a kar yeniden geliyor! Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika İstanbul kar yağışı uyarısı!

Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, yarın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de, salı günü de Orta ve Doğu Karadeniz genelinde güneyli yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.