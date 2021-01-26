İstanbul'a kar yeniden geliyor! Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika İstanbul kar yağışı uyarısı!

Son dakika haberi: AKOM yarın İstanbul için kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstermesi tahmin ediliyor" denildi.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
AKOM, "Verilere göre güneyli yönlerden (Lodos) fırtına şeklinde 30-65km/s aralığında hızla esen rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini daha da arttırarak (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Kuzeyden taşınacak soğuk havanın etkisiyle halihazırda 15°C olan sıcaklıklar, 8 ile 12 °C birden azalarak kış değerlerine gerileyecek." uyarısında bulundu.
KAR YAĞIŞI UYARISI
AKOM ayrıca, "Çarşamba öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayarak hızla soğuyan hava nedeni ile yağışların il genelinde karla karışık yağmur, şehir merkezi dışında kalan kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos vb.) ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor." dedi.
AKOM verilerinde mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların, 2-3 °C daha fazla azalması ihtimaline yer verilirken, böyle bir durumda yağışların şehir merkezinde kara dönüşebileceği bilgisi paylaşıldı.
METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI
Meteorolojik tahminlere göre Trakya, Balkanlar'dan gelecek yeni yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. Trakya'da hava sıcaklıklarını ortalama 10 derece düşüreceği tahmin edilen soğuk hava sisteminin yoğun kar yağışına neden olması bekleniyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çarşamba başlayıp hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacak kar yağışının, perşembe Anadolu'ya geçmesi öngörülüyor.
DOĞU BÖLGELERİ İÇİN ÇIĞ RİSKİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, söz konusu kesimlerde 30 Ocak'a kadar çığ oluşabileceği belirtilerek, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, yarın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de, salı günü de Orta ve Doğu Karadeniz genelinde güneyli yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
4 İL İÇİN FIRTINA UYARISI
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın bu gece 4 ilde saatte 60 ila 90 kilometre hızlarda esmesinin tahmin edildiği duyuruldu.
Rüzgarın hızının yer yer saatte 90 ila 120 kilometreye çıkmasının da beklendiği bildirilen açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.