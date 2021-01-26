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Giriş Tarihi: 4.8.2022 15:29 Son Güncelleme: 4.8.2022 15:29

Kasım Ayı Hangi Burç? Kasım Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri Ve Yükseleni

Astroloji, gezegen ve yıldızların insanlar üzerindeki etkisini yorumlamaktadır. Gökkürede bulunan 12 takımyıldızına ise burç adı verilir. Burçlar, insanların kişisel özellikleri hakkında bilgiler sunar. Günümüzde en çok takip edilen konular arasında yer almaktadır. Hangi burcun hangi aya ait olduğu ise yine birçok kişi tarafından araştırılır. Kasım ayı hangi burç sorusu bu noktada merak edilen başlıktır. Kasım ayında doğanların burcu ve özellikleri ile ilgili detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kasım Ayı Hangi Burç? Kasım Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri Ve Yükseleni

Astroloji, en eski bilim dallarından birisidir. Tarihçilerin yaptığı araştırmalara göre farklı uygarlıklar bu bilim dalı ile ilgilenmişlerdir. Günümüzde de astroloji konusunda burçlar oldukça yakından takip edilir. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak araştırılan burç yorumlarının yanı sıra burç özellikleri de merak konusu olmuştur. Kasım ayında doğanların ne burcu olduğu ise bu noktada araştırılan başlıklardan birisidir. Peki, Kasım ayı hangi burç ve özellikleri nelerdir?

KASIM AYI HANGİ BURÇ?

Kasım ayında doğan ve burcu hakkında bilgi sahibi edinmek isteyenler doğru yerdeler. Kasım ayı burçlarının ayrıntılı özelliklerini ve günlük güncel yorumlara ulaşabileceğiniz linke bu başlık altında yer verdik.

Kasım ayında doğan bir kimse Akrep ya da Yay burcudur. Kişinin net doğum tarihine göre ise hangi burç olduğu belli olur.

24 Ekim ile 23 Kasım tarihleri aralığında hayata gözlerini açan kişiler Akrep burcudur

24 Kasım ile 22 Aralık tarihleri aralığında doğanlar ise Yay burcudur.

YAY BURCU YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKREP BURCU YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KASIM AYI GENEL BURÇ ÖZELLİKLERİ

Akrep Burcu Özellikleri

Grup: Su, negatif, dişi, sabit

Yönetici Gezegen: Mars, Plüton

Renk: Canlı kırmızı, siyah

Uğurlu Taş: Opal, Lal

Şanslı Sayı: 9

Şanslı Gün: Salı

Karşıt Burç: Boğa

Şehirler: Washington, New Orleans, Liverpool

Metal: Çelik, demir

Çiçekler: Kırmızı karanfil, kırmızı gül, ateş çiçeği

Ağaçlar: Ardış, kara çam, selvi

Yay Burcu Özellikleri

Grup: Ateş/erkeksi/değişken

Yönetici Gezegen: Jupiter ve Neptün

Renk: Turkuaz, Mor

Uğurlu Taş: Firuze, Mavi topaz

Şanslı Sayı: 3

Şanslı Gün: Perşembe

Karşıt Burç: İkizler

Şehirler: Nottingham, Stuttgart, Toledo, Sydney, Köln, Toronto, Budapeşte, Napoli

Metal: Kalay

Çiçekler: Leylak, mor menekşe, karanfil, kırmızı gül

Ağaçlar: Meşe, huş, ıhlamur, dut, kestane, dişbudak, şekerkamışı, badem kayısı

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Kasım Ayı Hangi Burç? Kasım Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri Ve Yükseleni
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