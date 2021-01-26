Kaybolan denizcilerden 10 gündür haber yok

Palau bayraklı Arvin isimli gemi 17 Ocak Pazar günü Bartın İnkumu açıklarında ikiye bölünerek battı. Haber alınır alınmaz harekete geçen Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler olay yerinden 6 mürettebatı sağ olarak kurtarırken,3 mürettebatın cansız bedenlerine ulaştı.

Kötü hava şartları nedeniyle sadece karadan arama çalışmaları yapılırken, havaların düzelmesi ile 22 Ocak tarihinden itibaren Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir kurtarma uçağı ve Fatih isimli bir firkateyn ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bot arama çalışmalarına başlandı.

Bartın'daki gemi faciasında Rus kaptanın cesedine ulaşıldı

10 GÜNDÜR HABER YOK

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra, Jandarma, AFAD ve gönüllü olarak balıkçılarda destek verirken, geminin battığı yerden 3 kilometre uzaklıktaki Doğanyuvas koyunda arama yapan balıkçılar denizde, kaybolan 3 denizcinin kullandığı tahmin edilen suya batmayan özel elbise, parçalanmış filikalar ve can yelekleri buldu. Bulunan eşyalar Jandarmaya teslim edildi.

Sahil boyunca yapılan aramalarda kayıp denizcilere rastlanılmadı. Arama çalışmaları Güzelcehisar ve Mugada köyleri sahili boyunca devam ederken, batan Arvin isimli geminin Gürcistan'dan, Bulgaristan'a kuru yük götürdüğü 12 mürettebat bulunduğu belirtildi.