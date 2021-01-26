Korkunç olay! Evine yardıma gelen iki kız çocuğuna uyuşturucu içirip tecavüz etti

Evine yardım amaçlı temizliğe gelen iki kız çocuğuna zorla uyuşturucu içirip istismar eden kişi polisin eve düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Olay İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. 15 yaşındaki S.G., isimli kız çocuğu daha önceden tanıdığı 43 yaşındaki K.U.'nun evine gitti. Ev sahibi K.U., kız çocuğuna ceinden çıkardığı uyuşturucuyu içmesi için ısrar etti. İkili uyuşturucu maddenin etkisindeyken eve bu kez S.G.'nin akrabası olan 18 yaşındaki N.G., isimli kız çocuğu geldi.

UYUŞTURUCU İÇİRİP ZORLA İSTİSMAR ETTİ

İki kız çocuğu evde oturduğu sırada iddiaya göre K.U., evin kapısını kilitleyip anahtarı üzerine aldı. Ev sahibi evine gelen iki kıza uyuşturucu madde içmesi konusunda ısrar etti. Bir süre sonra K.U., iki kız çocuğunun üzerinde bulunan kıyafetleri çıkarmalarını istedi. Korkuya kapılan ikili genç adamın söylediklerini yapmak zorunda kalarak uzun bir süre istismara maruz kaldılar.