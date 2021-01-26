Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede baba oldu

'O DURUM BİZİ ZATEN GÜNLERCE AĞLATTI'

"Hastamız, yoğun bakım servisinde uyutulurken, çocukları için ve bebeği için yaşamak istediğini söyledi. O durum bizi zaten günlerce ağlattı" diyen Dr. Emer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşi hastamızın en kötü döneminde bizim hastanemizde sezaryenle doğum yaptı, bu bizim duygularımızı çok derinleştirdi. Zaten en kötü günlerinde olduğu için hastamızla oldukça duygulu anlar yaşadık. Defalarca kötüleşti, defalarca müdahale edildi. Tedavide mutlu sona ulaştık, çok sevinçliyiz, gerçekten çok mutluyuz. Bebeğimizin durumu çok iyi, hastamız Cihan Albak, şu anda göğüs hastalıkları uzmanımız tarafından serviste takip ediliyor. Uzun bir tedavi dönemine ihtiyaç duyabilir."