Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan’dan Şırnak’a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ilk olarak Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ardından tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka, beraberlerindeki heyet ile birlikte Hamidiye Kışlasını ve yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi ziyaret etti. Şerafettin Elçi Caddesinde bulunan esnaf dükkânlarını dolaşarak işyeri sahipleri ve vatandaşların sorunlarını dinlediler. Temizlik, maske, mesafe başta olmak üzere hayati öneme sahip Pandemi tedbirleri halkında uyarı ve hatırlatmalarda bulunarak esnaflara hayırlı işler, bereketli kazançlar diledi.

Ardından restore çalışmaları tamamlanan Kent Müzesi ile restore çalışmaları yapılacak olan Ulu Cami, Mem-u Zin Türbesi, Abdaliye Medresesi, Kırmızı Medrese gibi tarihi ve kültürel yapılar ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu.

Kırmızı Medrese'de programı açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Demircan, "Bakanımız adına burada yürüttüğümüz işleri takip etmek üzere Şırnak'a geldik. Şu an Cizre'deyiz. Bölgede sürdürdüğümüz özellikle kütüphane çalışmamız var. Onun projelerini yerinde görme fırsatımız oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Cizre'ye çok güzel bir spor kompleksi kazandırdığını müşahede ediyoruz. Gerçekten güzel bir tesis oldu. Burada bazı tarihi eserlerin restorasyonunu buradaki Kaymakamlığımız, Belediyemizle birlikte yürütüyor. Bu anlamda hem Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak hem Bakanlık ana bünyesinde müze çalışmalarımıza yönelik yapacağımız destekleri yerinde, yakinen inceleme fırsatı bulduk. İnşallah bütün bunlara yapacağımız destekleri Sayın Valimiz ve Kaymakamımızla birlikte yürüteceğiz. Bu anlamda İl Başkanımıza ve İlçe Başkanımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı, güzel neticeleri hep birlikte alacağız." diye konuştu.

Cizre'deki ziyaretlere Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Cizre Kaymakamı ve Cizre Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Acar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve STK temsilcileri de eşlik etti.