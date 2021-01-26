Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye ceza 91 bin 280 lira ceza uygulandı

Yozgat'ta korona virüs ile mücadele tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynayan 14 kişiye cezai işlem uygulandı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sorgun ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Emniyet ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla eve baskın düzenledi. Ekipleri görünce kaçmaya çalışan ve saklanan şahıslar yakalandı.



Baskın yapılan evde ele geçirilen kumar malzemeleri ve bir miktar paraya el konuldu.



Ekipler, kumar oynayan 14 kişiye 91 bin 280 lira idari yaptırım cezası uygularken 2 kişiye de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.