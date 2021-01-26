Kumarbazın savunması 'Pes' dedirtti: Sizin yaptığınız boşanmaya neden olur

V.A. görüntü çeken basın mensuplarına da "Niye sadece beni çekiyorsunuz, sokakta bir tek ben mi varım? Sizin yaptığınız bir ailenin boşanmasına neden olur. Buradaki insanların hepsi yanlış, sizin de çocuğunuz var. Sanki ben cinayet işlemişim, haberlerde gördüğüm başıma geliyor" diyerek, tepki gösterdi.





TOPLAM 15 BİN 750 TL CEZA KESİLDİ

G.B.'ye ait olduğu belirlenen kahvehaneye kapısının kilitli olması nedeniyle girilemezken, iş yerinin geçtiğimiz ay 2 kere mühürlendiği, kumar oynayanların polis baskınına karşı binanın çevresine kurulan 4 güvenlik kamerası ile dışarıyı izlediklerini öğrenildi.

Kumar oynayan V.A. ile B.G., R.K., H.K. ve P.M.'ye 3 bin 150'şer liradan toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.