Pek çok kişi hakkında burçlar sayesinde bilgi sahibi olabilirsiniz. Ancak her zaman doğru kişilik analizi vermeyebilir. Her insanın bir burcu vardır ve kişisel özellikleri hakkında bilgiler sunmaktadır. Doğum tarihine göre belli olan burçlar 12 tanedir. Mart ayında doğan kişiler için Mart ayı hangi burç oluyor sorusunun cevabı da sıkça araştırılmaktadır. Mart ayı burcu özellikleri ve merak ettiğiniz tüm bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Mart ayında doğanlar hangi burçtur?
MART AYI HANGİ BURÇ?
Birbirinden farklı 12 tane burç vardır. Bu burçların her biri ise farklı özelliklere sahiptir. Doğum tarihine göre öğrenebileceğiniz burcunuzun genel özelliklerine de aşağıdan ulaşabilirsiniz. Eğer Mart ayında doğan bir kişinin burcunu öğrenmek istiyorsanız o kişi;
20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğdu ise BALIK burcu,
21 Mart – 20 Nisan tarihleri arasında doğdu ise KOÇ burcudur.
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MART AYI BURCU ÖZELLİKLERİ
Balık Burcu Özellikleri
Grup: Su, dişi, negatif, değişken
Yönetici Gezegen: Jüpiter, Neptün
Renk: Deniz Yeşili, mavi, yeşil
Uğurlu Taş: Ay taşı
Şanslı Sayı: 3
Şanslı Gün: Perşembe
Karşıt Burç: Başak
Şehirler: Londra, Panama
Metal: Platin
Çiçekler: İnci çiçeği, beyaz gül, zambak, Papatya
Ağaçlar: Kestane, meşe, dut, dişbudak
Koç Burcu Özellikleri
Grup: Ateş/erkeksi/değişken
Yönetici Gezegen: Mars
Renk: Ateş kırmızı, nar çiçeği
Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir
Şanslı Sayı: 9
Şanslı Gün: Salı
Karşıt Burç: Terazi
Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa
Metal: Demir
Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli
Ağaçlar: Kara çam, selvi, ak diken