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Giriş Tarihi: 4.8.2022 15:10 Son Güncelleme: 4.8.2022 15:10

Mayıs Ayı Hangi Burç? Mayıs Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri Ve Yükseleni

Günlük hayatın parçalarından birisi olan burçlar, kişilerin genel özellikleri hakkında bilgiler sunar. Bir kişinin burcu hayata gözlerini açtığı andan itibaren ise belli olur. Doğum tarihine göre belirlenen burçlar karşımızdaki kişinin genel özellikleri hakkında da bilgiler verir. Mayıs ayında doğanlar ve hangi burcum diye düşünenler Mayıs ayı hangi burç sorusunun cevabını araştırmaktadır. Peki, Mayıs ayı burcu nedir? Bu ayda doğanlar hangi burç oluyor? İşte 2021 Mayıs ayı burcu genel özellikleri

Mayıs Ayı Hangi Burç? Mayıs Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri Ve Yükseleni

Astrolojide 12 tane burç bulunmaktadır. Mayıs ayında doğan bir kimse doğduğu güne göre iki farklı burçtan birisine sahip olmaktadır. Bu noktada Mayıs ayı hangi burç sorusu ise sıkça araştırılan konuların başında yer alır. Mayıs ayı burcu özellikleri ve günlük yorumlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Mayıs ayında doğanlar hangi burçtur? İşte Mayıs ayı burcu özellikleri!

MAYIS AYI HANGİ BURÇ?

Mayıs ayında doğan kişiler burçlarının özelliklerini merak etmektedir. Mayıs ayında doğan kişiler Boğa veya ikizler burcudur. Hangi burç olduğu ise doğduğu güne göre kesinlik kazanır. Mayıs ayı burcu ve özellikleri şöyledir;

21 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında hayata gözlerini açan bir kişi Boğa burcudur.

22 Mayıs ile 21 Haziran tarihleri arasında doğan kişi ise İkizler burcudur.

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MAYIS AYI BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Boğa Burcu Özellikleri

Grup: Toprak/dişi/sabit/negatif

Yönetici Gezegen: Venüs

Renk: Ateş pembe, açık mavi, eflatun

Uğurlu Taş: Elmas

Şanslı Sayı: 6

Şanslı Gün: Cuma

Karşıt Burç: Akrep

Şehirler: Newyork, Dublin, Leipzig, Rodos

Metal: Bakır

Çiçekler: Pembe gül, pembe karanfil, şebboy, menekşe

Ağaçlar: selvi, dişbudak, asma incir, elma, armut, kayısı badem, eğreltiotu

İkizler Burcu Özellikleri

Grup: Hava, erkek, pozitif, değişken

Yönetici Gezegen: Merkür

Renk: Sarı, gri,mavi,açık mavi, siyah

Uğurlu Taş: Akik

Şanslı Sayı: 5

Şanslı Gün: Çarşamba

Karşıt Burç: Yay

Şehirler: Londra, San Francisco, Yeni Delhi

Metal: Civa

Çiçekler: Mimoza, çiğdem, lavanta, açelya

Ağaçlar: Fındık, ceviz, mersin ağacı

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Mayıs Ayı Hangi Burç? Mayıs Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri Ve Yükseleni
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