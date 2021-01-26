Burçlar, 12 tanedir. Her bir burç farklı özelliklere sahiptir. Hayata gözlerini açan bir kişinin doğum tarihine göre de hangi burca sahip olduğu belli olur. Bu burç size özel hayatınız ile ilgili de öneriler sunar. Daha birçok kişisel özellik hakkında bilgi veren burçların yorumları da yakından takip edilmektedir. 2021 Nisan ayında doğan kişiler için Nisan ayı hangi burç sorusunun cevabı ise sıkça araştırılır. Peki, Nisan ayında doğanlar hangi burçtur ve özellikleri nelerdir?
NİSAN AYI HANGİ BURÇ?
Nisan ayında hayata gözlerini açan bir kişinin ne burcu olduğu da merak konusu olmaktadır. Nisan ayı burçlarını ve özelliklerini öğrenmek için doğru yerdesiniz. Nisan ayı burcunun şanslı sayısı, şanslı günü, karşıt burcu ve daha birçok özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
21 Mart - 21 Nisan tarihleri arasında doğan bir kişi Koç burcudur.
21 Nisan -21 Mayıs tarihleri arasında doğan bir kişi ise Boğa burcudur.
BOĞA BURCU YORUMU İÇİN TIKLAYINIZ
KOÇ BURCU YORUMU İÇİN TIKLAYINIZ
NİSAN AYI BURCU ÖZELLİKLERİ
Koç Burcu Özellikleri
Grup: Ateş/erkeksi/değişken
Yönetici Gezegen: Mars
Renk: Ateş kırmızı, nar çiçeği
Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir
Şanslı Sayı: 9
Şanslı Gün: Salı
Karşıt Burç: Terazi
Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa
Metal: Demir
Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli
Ağaçlar: Kara çam, selvi, ak diken
Boğa Burcu Özellikleri
Grup: Toprak/dişi/sabit/negatif
Yönetici Gezegen: Venüs
Renk: Ateş pembe, açık mavi, eflatun
Uğurlu Taş: Elmas
Şanslı Sayı: 6
Şanslı Gün: Cuma
Karşıt Burç: Akrep
Şehirler: Newyork, Dublin, Leipzig, Rodos
Metal: Bakır
Çiçekler: Pembe gül, pembe karanfil, şebboy, menekşe
Ağaçlar: selvi, dişbudak, asma incir, elma, armut, kayısı badem, eğreltiotu