Nusaybin’deki kırsal bölgede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada;"İlimiz Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınakları depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon icra edileceği, operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat: 23:59 itibari bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin İlçesi; Bahmin, Yakınca, Kaleli, Güneli, Yol, Günyurdu, Mağaracık, Tekağaç, Arpalı, Sapanlı, Şekrin, Güzelsu, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Eskihisar mahallerin ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu.

İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 26 Ocak 2021 Salı günü saat 23:45 itibari ile kaldırılmıştır.

Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.