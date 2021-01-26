Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 ağır yaralı

’ın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.1.2021 09:03 ABONE OL
Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Abak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çine'den Karpuzlu istikametine giden Emrah Önal (30) yönetimindeki 09 FP 254 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, tarlaya uçtu. Kazada sürücü Emrah Önal ile beraberinde olan Mustafa Sever (32) yaralanırken, Osman Sever (40) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 2 yaralı ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavilerinin ardından Aydın'a sevk edilen Önal ve Sever'in hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA