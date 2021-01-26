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Patenli gençler, ölümle dans etti! Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi!

Konak ilçesinde, bir motosikletin arkasına takılarak tehlikeli yolculuk yapan 2 patenci genç, yürekleri ağıza getirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.1.2021 08:54 ABONE OL
Patenli gençler, ölümle dans etti! Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi!

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir motosikletin arkasına takılarak tehlikeli yolculuk yapan 2 patenci genç, yürekleri ağıza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Konak ilçesinde, dün akşam saatlerinde bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler yürekleri ağıza getirdi.

Konak Tüneli'nde kaydedilen görüntüde, bir motosikletin arkasına takılan 2 patenci gencin yolculuğu tünel boyunca sürdü. Motosiklette bulunan 2 kişi ile birlikte toplamda 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Motosikletin arkasına takılan gençlerde herhagi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken, motosiklet sürücüsünün arkasına takılan 2 kişiye aldırmadan önünde ilerleyen kamyoneti sollaması dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler, tepkiere neden oldu

Patenci genci şoför kovaladı

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Patenli gençler, ölümle dans etti! Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi!
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