Patenli gençler, ölümle dans etti! Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi!

Konak Tüneli'nde kaydedilen görüntüde, bir motosikletin arkasına takılan 2 patenci gencin yolculuğu tünel boyunca sürdü. Motosiklette bulunan 2 kişi ile birlikte toplamda 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.