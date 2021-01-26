Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı! Altından bir dram çıktı





Amca Yahya Sulaıman, Mohammad Sulaıman ve 4 arkadaşının 15 gün önce Bozburun'dan yasa dışı yollarla, Yunanistan'ın Rodos Adası'na gittiğini anlatarak, grubun Yunan askerlerince geri itildiğini, içlerinden birinin suda boğulduğunu, yeğeninin ise kayıp olduğunu ileri sürdü.

