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Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı! Altından bir dram çıktı

'nın Datça ilçesi açıklarında bulunan cesedin, Suriye uyruklu Filistin pasaportlu kaçak göçmen Mohammad Sulaıman'a (29) ait olduğu belirlendi. Amcası tarafından teşhis edilen Sulıaman ile 4 arkadaşının yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na gittiği ancak Yunan askerlerince geri itildikleri iddia edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.1.2021 16:32 Son Güncelleme: 26.1.2021 16:41 ABONE OL
Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı! Altından bir dram çıktı

Muğla'nın Datça ilçesine 25 kilometre mesafedeki Mesudiye Mahallesi Hayıtbükü mevkisi Gabaklar Koyu'nda, 24 Ocak günü bulunan erkek cesedinin, Suriye uyruklu Filistin pasaportlu kaçak göçmen Mohammad Sulaıman'a ait olduğu saptandı. Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sulaıman'ı Adapazarı'ndan gelen amcası Yahya Sulaıman (57) teşhis atti.



Amca Yahya Sulaıman, Mohammad Sulaıman ve 4 arkadaşının 15 gün önce Bozburun'dan yasa dışı yollarla, Yunanistan'ın Rodos Adası'na gittiğini anlatarak, grubun Yunan askerlerince geri itildiğini, içlerinden birinin suda boğulduğunu, yeğeninin ise kayıp olduğunu ileri sürdü.



DNA TESTİ KİMLİĞİ BELİRLEYECEK

Cesedin kesin kimlik tespiti için amca Yahya Sulıaman'dan alınan DNA örnekleri ile yeğenin DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda karşılaştırılacak.

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Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı! Altından bir dram çıktı
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