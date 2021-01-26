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’da boğulmak üzere olan 4 köpek kurtarıldı

’da boğulmak üzere olan 4 köpeği polisler ve bekçiler kurtardı. Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından köpeklerin kurtarılma anını gösteren görüntüleri paylaştı. Polislerin köpekleri kurtarma operasyonu sonrasında, “Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı. Arkadaşların eline sağlık” dediği görüntülere yansıdı.

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Giriş Tarihi: 26.1.2021 20:46 ABONE OL
Samsun’da boğulmak üzere olan 4 köpek kurtarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından köpeklerin kurtarılma anını gösteren görüntüleri paylaştı. İşte o anlar:
Emniyet Genel Müdürlüğü, Samsun'da boğulmak üzereyken polis ve bekçiler tarafından kurtarılan dört köpeğin kurtarılma anını gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Su kanalında boğulmak üzere olan 4 can... Neyse ki; ekiplerimiz oradaydı ve hayata tutunmalarını sağladı"

"KURTARMA TİMİ İŞ BAŞINDA"

Polislerin köpekleri kurtarma operasyonu esnasında ekip arkadaşlarına "Kurtarma timi iş başında" derken, operasyon sonrasında, "Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı. Arkadaşların eline sağlık" dediği görüntülere yansıdı.

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Samsun’da boğulmak üzere olan 4 köpek kurtarıldı
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