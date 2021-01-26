Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Önder Yeniçeri görevine başladı HSK tarafından 24 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan kararname ile Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Önder Yeniçeri, daha öncede 2008-2011 yıllarında Siverek Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmıştı.

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Yeniçeri, Şanlıurfa'da göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeniçeri; "Daha öncede Siverek Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığım Peygamberler şehri Şanlıurfa'ya yeniden atanmam nedeniyle büyük gurur duyuyorum. Görev süremiz boyunca yeni hizmet binasının Şanlıurfa'ya kazandırılması ve Şanlıurfalı hemşerilerimizin adli hizmetlerden hızlı ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Şanlıurfa halkını ve değerli meslektaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum." dedi.