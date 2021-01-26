Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da kaza: 4 yaralı

'da kaza: 4 yaralı

da trafik kazası: 4 kişi yaralandı yaralı Şanlıurfa’da, bir aracın orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 26.1.2021 17:47 ABONE OL
Şanlıurfa'da kaza: 4 yaralı

Kaza, Diyarbakır yolu üzerindeki Kızlar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, şehir merkezine doğru ilerlerken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek durabilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da kaza: 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA