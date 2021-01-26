Şanlıurfa'da kaza: 4 yaralı

Kaza, Diyarbakır yolu üzerindeki Kızlar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, şehir merkezine doğru ilerlerken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek durabilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.