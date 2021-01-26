SON DAKİKA | Eşyalı kiralanan evde dondurulmuş onlarca fare şoku!

Son dakika haberi: Bahçeşehir'deki bir site sakinleri fare ve yılan paniği yaşadı. Türkiye'ye gelen yabancı işadamları kiraladıkları dairedeki buzdolabının derin dondurucusunda paketlenmiş onlarca ölü fare buldu. Deney yapıldığından şüphelenen kiracılar polisi aradı. Evin önceki kiracısı İranlı A.A.'nın evde piton beslediği ve yem olarak kullandığı fareleri unuttuğu iddia edildi.
İşte Bahçeşehir'de kirayaladıkları yeni evde onlarca ölü fare şokunu yaşayan kiracıların polise ihbarı ve sonrasında gelen bilgilerle yaşadığı şokun tüm çarpıcı detayları;
BİR GRUP İŞ ADAMI EŞYALI EV KİRALAMAK İSTEDİLER, FARELERLE KARŞILAŞTILAR
Bahçeşehir'de bulunan bir site ilginç bir olaya sahne oldu. Ticari temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen bir grup yabancı iş adamı, kendileri için kiralanan B2 blok K13 daire 109 No.'lu dairenin derin dondurucusunda paketlenmiş onlarca deney faresi buldu.
EVDE DENEY ŞÜPHESİYLE POLİS ÖNCEKİ KİRACININ PEŞİNE DÜŞTÜ
Evde gizlice deneyler yapıldığı endişesiyle durum polise bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Başakşehir Asayiş Büro ekipleri kısa bir süre önce kiralık evden ayrılan İran uyruklu A.A'nın peşine düştü.
PİTON BESLEDİĞİ VE FARELERİ YEM OLARAK KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI!
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede edindiği son dakika bilgisine göre evin bir önceki kiracısı A.A'nın evde piton yılanı beslediği ve evi boşaltırken yılanı beslemek için kullandığı deney hayvanlarını dolapta unuttuğu tespit edildi. Olayın ardından eve gelen ev sahibi A.K, evi kiraya vermeden bir arkadaşının yılan beslediğini ve buzdolabındaki farelerin de yılan yemi olduğunu beyan etti. Deney hayvanlarını teslim almak üzere ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri ve AFAD olay yerine geldi. Küçükçekmece Adliyesi nöbetçi savcısının adli işleme gerek olmadığı yönündeki talimatının ardından AFAD ekipleri ölü fareleri muhafaza altına aldı. Dondurulmuş hayvanların İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde inceleneceği öğrenildi.
PANİKLE POLİSİ ARADILAR
Türkiye'ye gelen bir grup işadamı için ev kiraladıklarını belirten emlakçı Ali Aksoy, "Misafirlerimiz ülkemize geldikten sonra eve yerleşti. İlk etapta hiçbir sorun yoktu. Bir süre sonra telefonum çaldı. Dolapta dondurulmuş farelerin olduğunu söylediler. Çok paniklemişlerdi. Elinizi sürmeyin, ne olur ne olmaz polisi arıyoruz dedim. Ekiplerimiz gelip gerekli incelemeyi yaptıktan sonra rahat bir nefes aldık" diye konuştu.