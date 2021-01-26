SON DAKİKA | Eşyalı kiralanan evde dondurulmuş onlarca fare şoku!

PİTON BESLEDİĞİ VE FARELERİ YEM OLARAK KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede edindiği son dakika bilgisine göre evin bir önceki kiracısı A.A'nın evde piton yılanı beslediği ve evi boşaltırken yılanı beslemek için kullandığı deney hayvanlarını dolapta unuttuğu tespit edildi. Olayın ardından eve gelen ev sahibi A.K, evi kiraya vermeden bir arkadaşının yılan beslediğini ve buzdolabındaki farelerin de yılan yemi olduğunu beyan etti. Deney hayvanlarını teslim almak üzere ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri ve AFAD olay yerine geldi. Küçükçekmece Adliyesi nöbetçi savcısının adli işleme gerek olmadığı yönündeki talimatının ardından AFAD ekipleri ölü fareleri muhafaza altına aldı. Dondurulmuş hayvanların İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde inceleneceği öğrenildi.