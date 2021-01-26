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SON DAKİKA HABERİ! 'da hortum dehşeti! Vatandaşlar ölümden döndü: 1 yaralı...

Son dakika: 'nın Gürsu ilçesinde bir sanayi sitesinde çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. 20 iş yerinin çatısı uçtu. Çatılardan kopan parçalar araçların üzerine devrildi, bir kamyonet metrelerce sürüklendi. Olayda Kenan Özsoy isimli vatandaş ağır yaralandı. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.1.2021 16:34 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Bursa'da hortum dehşeti! Vatandaşlar ölümden döndü: 1 yaralı...
Edinilen bilgiye göre, Bursa Ankara yolu üzerindeki Otosansit Sanayi Sitesi C4 Sokak 14. blokta şiddetli rüzgar sırasında oluşan küçük çaplı hortum sebebiyle 20 ayrı iş yerinin çatısı uçtu. O anlar kameralara saniye saniye yansırken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Park halindeki bir kamyon hortum sebebiyle 20 metre sürüklendikten sonra yan yattı. Çatılardan kopan saç ve demirler sanayi sitesindeki araçların üzerine düştü. 12 araçta maddi hasar oluştu. Aracını tamir için orada bulunan Kenan Özsoy (38) başına düşen çatı saçından ağır şekilde yaralanıp 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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SON DAKİKA HABERİ! Bursa'da hortum dehşeti! Vatandaşlar ölümden döndü: 1 yaralı...
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