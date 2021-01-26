Son dakika haberi! Röntgenciyi suçüstü yakaladılar... "Yaptığı terbiyesizlik yanına kalmasın"

"YAPTIĞI TERBİYESİZLİK YANINA KAR KALMASIN"



Şahsın cezalandırılmasını isteyen S.Ç, "Arkadaşım E.D. ile parkın yanında oturuyorduk. Bir şahsın, yoldan geçen kadın veya erkek her kimse telefonuyla çaktırmadan görüntülediğini fark ettik. Hemen müdahale ettik. Yaptığı bu terbiyesizce davranışın yanına kar kalmaması için polise gidip kendisinden şikayetçi olduk" diye konuştu.

Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu | Video