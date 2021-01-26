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Son dakika haberi! Röntgenciyi suçüstü yakaladılar... "Yaptığı terbiyesizlik yanına kalmasın"

Akılalmaz olay 'ın Malkara ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, cep telefonu kamerasıyla gizlice vatandaşların görüntüsünü çekiyordu. S.Ç. ve E.D. isimli iki genç şahsı suçüstü yakaladı. Şüpheliyi yakalayan S.Ç. yaptığı açıklamada "Bu terbiyesizce davranışın yanına kar kalmaması için polise gidip kendisinden şikayetçi olduk” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.1.2021 10:10 Son Güncelleme: 26.1.2021 10:30 ABONE OL
Son dakika haberi! Röntgenciyi suçüstü yakaladılar... Yaptığı terbiyesizlik yanına kalmasın

Yaklaşık 5 gün önce meydana gelen olayda, Camiatik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde bir şahıs, dikkat çekmeyecek şekilde telefon kamerasıyla yoldan geçenleri görüntülediği iddia edildi. Durumu fark eden S.Ç. ve E.D. isimli iki genç, şahsı uyararak, polis karakoluna gitmesi yönünde uyardı.

Şahsın tavırlarını çirkin bulan S.Ç. ve E.D. polise gidip şikayetçi oldu.

"YAPTIĞI TERBİYESİZLİK YANINA KAR KALMASIN"

Şahsın cezalandırılmasını isteyen S.Ç, "Arkadaşım E.D. ile parkın yanında oturuyorduk. Bir şahsın, yoldan geçen kadın veya erkek her kimse telefonuyla çaktırmadan görüntülediğini fark ettik. Hemen müdahale ettik. Yaptığı bu terbiyesizce davranışın yanına kar kalmaması için polise gidip kendisinden şikayetçi olduk" diye konuştu.

Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu | Video

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Son dakika haberi! Röntgenciyi suçüstü yakaladılar... "Yaptığı terbiyesizlik yanına kalmasın"
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