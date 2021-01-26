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Son dakika haberleri: Bu gece kar yağışı başlıyor! hava durumu ile birçok ili uyardı: 'a kar ne zaman yağacak?

'nden son dakika haberi geldi. Bu akşamdan itibaren başta batı kesimleri olmak üzere yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bu nedenle de özellikle , , ve gibi büyükşehirlerde vatandaşlar, kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtını araştırıyor. , haftalık hava durumu raporları ile birlikte birçok il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kar yağışı hangi gün bekleniyor? Bu başlık altında, illere göre günlük ve saatlik hava durumu tahminleri yer alıyor.

Giriş Tarihi: 26.1.2021 19:01 Son Güncelleme: 26.1.2021 19:19 ABONE OL
Son dakika haberleri: Bu gece kar yağışı başlıyor! Meteoroloji hava durumu ile birçok ili uyardı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

'den gelen son dakika uyarısına göre birçok ilde yoğun kar ve yağmur yağışı bekleniyor. Yağışlı havanın bu geceden itibaren batı kesimlerinden yurda giriş yapacağı bildirilirken, buzlanma, çığ ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarı yapıldı. Uzun bir aradan sonra bu yıl kar yağışı ile buluşan İstanbullular da ikinci kar yağışı için beklemeye koyuldu. Peki, tarafından paylaşılan son tahmin raporlarına göre 'a kar ne zaman yağacak?

SON DAKİKA: KAR YAĞIŞI BU GECE YURDA GİRİŞ YAPACAK

Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Batı Akdeniz, Çankırı, , Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin edilirken, kar yağışının da bu gece başlayacağı bildirildi. Bu başlık altında, illere göre hava durumu tahminleri ve kar yağışı beklenen iller yer almaktadır.

Son dakika haberleri: Bu gece kar yağışı başlıyor! Meteoroloji hava durumu ile birçok ili uyardı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle ve akşam saatlerinde güney yönlerden, gece saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika haberleri: Bu gece kar yağışı başlıyor! Meteoroloji hava durumu ile birçok ili uyardı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, , Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge'nin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu

°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Son dakika haberleri: Bu gece kar yağışı başlıyor! Meteoroloji hava durumu ile birçok ili uyardı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

Son dakika haberleri: Bu gece kar yağışı başlıyor! Meteoroloji hava durumu ile birçok ili uyardı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu

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Son dakika haberleri: Bu gece kar yağışı başlıyor! Meteoroloji hava durumu ile birçok ili uyardı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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