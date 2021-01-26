Son dakika haberleri: Kafelerin ve restoranların açılma tarih belli mi? Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?

Yeni yılın ilk ayında, corona virüs vaka sayısı ve ağır hasta sayısında ciddi bir düşüş meydana geldi. Alınan önlemlerin sonuç vermesiyle birlikte restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak sorusu milyonlar tarafından araştırılmaya başlandı. Restoran ve cafe sahipleri, tedbirlerle birlikte işletmelerin yeniden oturarak hizmete açılmasını istiyor. Peki, kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?
Koronavirüs vaka sayısındaki düşüşe bağlı olarak, kafelerin, lokantaların ve restoranların yeniden açılması gündeme geldi. Konuya yönelik beklenti artınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nı işaret ederken flaş değerlendirmelerde bulundu.
İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafelerin ve restoranların açılacağı tarih hakkında yaptığı açıklama;
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Vakalardaki azalma eğilimi sonrasında gündeme gelen "Restoranlar ne zaman açılacak?" sorusu ise Cuma namazı çıkışında kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan bu soruya "Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu Kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız" sözleriyle yanıt verdi.
Gözler burada... Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacak?
KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı'ndan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.
KAFELER 15 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?
Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. 15 Şubatta açılacak bilgisi resmi bir bilgi değil.