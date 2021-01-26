Son dakika: Ölüm buluşmasında karar çıktı

Bahçelievler'de 25 yaşındaki Soner Alkış'ın öldürülmesine ilişkin kız arkadaşı ve ağabeyinin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Kardeşlerden Mine Gül'ün beraatine karar verilirken, ağabeyi Tufan Gül "kasten öldürme suçundan" 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Soner Alkış, öldürüldüğü gece kız arkadaşının evinde buluştuktan sonra Mine Gül'ün ağabeyinin evine gitmiş, burada vurulmuştu.

Bakırköy 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Tufan Gül, Mine Gül cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır edildi.

"BEN KİMSEYİ İSTEYEREK ÖLDÜRMEDİM"

Tutuklu sanık Tufan Gül savunmasında, "Ben isteyerek kimseyi öldürmedim, kardeşimi ve kendimi korumak amacıyla şahsı da korkutup kaçmasını sağlamak amacıyla, istemeden korku ve panikle bu olay gerçekleşti. Çok üzgünüm, bu olayın yaşanmasına sebep olan, kardeşime saldıran, gece vakti evime gelen, evimden çıkmasını istememe rağmen evimden çıkmayan maktulün kendisidir. Bu olayın faili de maktulü de aynı kişidir. Bu olayın masum ve mağduru kız kardeşimdir. Kaç kişi gece vakti evine geldiğinde, yabancı bir şahıs gördüğünde tepki vermez, ben buradaki mağduriyetimizin giderilmesini ve beraatimize karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

"KENDİSİNİ ÇAĞIRMADIM"

Sanık Mine Gül " Ben 3 yıldır suçsuz yere yatıyorum, mağdur durumdayım, bana saldıran kendisidir. Allah şahidimdir, kendisini çağırmadım. Ağabeyim ya da ben de ölebilirdik, 3 yıldır tutukluyuz. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum, suçsuzum" diye konuştu.

Sanık avukatı savunmasında "Tufan Gül olay gecesi hiçbir şeyden habersiz arkadaşının doğum gününde gelip bu olay ile karşı karşıya kalmıştır. Tanık beyanları ve savunmalar doğrultusunda olayın korku ve paniği ile meşru müdafaa sınırlarının aşılması sebebiyle olay gerçekleşmiştir. Meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması, ayrıca sanığın kardeşi olan Mine Gül'e cebir ve tehditle yapılanlar neticesinde olayın gerçekleşmesinden dolayı tahrik hükümlerinin uygulanmasına, mahkemeniz aksi kanaatte ise müvekkil hakkında lehe olan tüm hükümlerinin uygulanarak bihakkın tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Sanık Mine Gül'ün avukatı savunmasında, müvekkilim olayın mağduru konumundadır. Tanık sıfatı ile dinlenmesi gerekmekteydi diyerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti Mine Gül'ün tahliyesine, ağabeyi Tufan Gül'ün ise kasten öldürme suçunu haksız tahrik ile işlediği anlaşıldığından 18 yıl hapisle cezanlandırılmasına, sanığa iyi halden indirim uygulanarak 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanığa ruhsatsız tabanca bulundurup taşımak suçundan 10 ay hapis ve 25 gün karşılığı adli para cezası ile cezanlandırılması kararı aldı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mine Gül ile Soner Alkış'ın 3 yıldır arkadaşlık yaptığı, sık sık kavga edip barıştıklarını, olay günü olan 23 Ocak 2018'de mesajlaştıkları ve uzun süren telefon görüşmeleri yaptıkları, daha sonrasında maktul Soner Alkış'ın gece yarısından sonra Mine Gül'ün evine gittiği, çiftin Mine Gül'ün kardeşi olan sanık Tufan Gül'ün evinde görüşmeye devam ettikleri ve ilerleyen saatlerde emniyete Soner Alkış'ın öldüğü ihbarının yapıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sanık Mine Gül'ün emniyetteki ifadesinde ateş edenin kendisi olduğunu, olaydan 10-15 dakika sonra kardeşi Tufan Gül'ün evine geldiği anlatılan iddianamede, olayda kullanılan silah üzerinde yapılan parmak izi incelemesinde herhangi bir izin tespit edilemediği, her iki sanıktan alınan ev svapları üzerinde yapılan incelemede atış artıklarına rastlanılmadığını, otopsi raporunda, Soner Alkış'ın vücudunda 3 adet mermi çekirdeği giriş yarası olduğu bildirildi.

Sanık olan kardeşlerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ederek, Soner Alkış'ı öldürmeye karar verdikleri, Soner Alkış'ın son kez görüşme bahanesiyle sanık Mine Gül tarafından sanık Tufan Gül'ün evine davet edildiği ifade edilen iddianamede, maktul Soner Alkış'ın eve gittiğinde silahla baş kısmına ateş edilerek ölümüne sebebiyet verdikleri değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede, sanıklar Mine Gül ve Tufan Gül hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağrılaştırılmış müebbetle birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.