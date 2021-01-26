Son hasta taburcu olana kadar mücadeleye devam

Vaka sayılarının pik yaptığı iller arasında yatak ve yoğun bakım doluluk oranları ile Ekim ve Kasım aylarında Koronavirüs'ün pik yaptığı iller arasında yer alan Kocaeli'nde, Alınan tedbirler ve uygulanan kısıtlamalar sayesinde büyük oranda düşüş yaşandı. Sabah Gazetesi olarak, yaklaşık 2 ay önce vakaların pik yaptığı dönemde girdiğimiz ve tüm yatakların dolu olduğu Kocaeli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine, muhabirimiz tekrar girdi. Aradaki fark oldukça umut verici ve sevindirici olsa da yetkililer rehavete kapılmaması ve tedbirlerin kesinlikle elden bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

"BÜYÜK DÜŞÜŞ"

Kocaeli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde gazetemize açıklamalarda bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan; "Evet özellikle Ekim ve Kasım ayında yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de vaka sayısında büyük bir artış yaşandı. İlimiz koronavirüs vakalarını en yüksek oranda görüldüğü iller arasında yer aldı. Hastanelerde bir ara yüzde 90'lara varan yatak doluluk oranı, yüzde 80'lere ulaşan yoğun bakım doluluk oranları oldu Ancak alınan tedbirler, uygulanan kısıtlamalar ve bakanlığımız nezdinde sağlık çalışanlarımızın koordineli verdiği mücadele sayesinde büyük bir düşüş yaşandı. Şu an içerisinde bulunduğumuz bu yoğun bakım ünitesi gördüğünüz gibi boş. Bir diğerinde ise hastalar tedavi görmeye devam ediyor." dedi.

"MÜCADELE BİTMİŞ DEĞİL"

Günlük vaka sayılarının da büyük oranda düştüğünü vurgulayan Pehlevan, " Yaşanan gelişmeler oldukça sevindiricidir. Ancak şunu unutmayalım ki birçok kişi ağır hasta oldu. Güçlükle bu virüsü yendi. Birçok kişi ise hayatını kaybetti. Ancak mücadele henüz bitmiş değil. Rehavete Kapılmamalıyız. Sağlıkçılarımız aşılandı. 90 ve 80 yaş üstü risk gurubunda olanlara aşılama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımıza özellikle söylüyoruz. Risk gurubundaysanız aşınızı yaptırın. Eğer bu virüse yakalanırsanız sağlık personelinin sizlere önerdiği ilaçlar mutlaka kullanın. Unutmayalım hiç bir şey bitmiş değil. En son hasta taburcu olana kadar, bu virüs bitene kadar mücadele ve tedbirlerimizi almaya devam edelim" şeklinde konuştu.

"SERVİSLER TEKRAR DOLSUN İSTEMİYORUZ"

Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır, "En son 2 ay önce sizlerle birlikte girmiş olduğumuz yoğun bakım servisimizden biride buydu. O zaman nerdeyse tüm yataklarımız dolmuştu. Bugün vaka sayılarının azalması ile yoğun bakım ünitelerimizden biri boş duruyor. Diğerinde ise 23 kişinin tedavisi devam ediyor Bu arada bende Koronavirüs'e yakalanıp atlattım. Biz kimse tekrar bu virüse yakalansın ve bu yataklar dolsun istemiyoruz. Bu servislerimizi başka hastalıklar için gerektiğinde kullanılsın istiyoruz. Bu nedenle tekrar söylüyoruz. Henüz hiçbir şey bitmedi. Mücadele devam ediyor. Mutlaka ama mutlaka tedbirlere uyalım. Yasaklar kalktığında bile maske ve mesafe kurallarına uyalım. Bizler için, kendiniz için ve sevdikleriniz için bunu yapmalı ve hep birlikte mücadele vermeliyiz. Lütfen yasaklar ve tedbirlerde hiçbir gevşeme olmasın" dedi.

"SON 1 AYDA BÜYÜK DÜŞÜŞ"

Yoğun Bakım Servisinde görevli Anestezi ve Reanimasyon Uzman Hekimi Hamdiye Çulha, "Özellikle son 1 ayda büyük düşüş yaşandı. Hastanemizde bulunan yoğun bakım ünitelerimizden biri de kapandı. Ancak bizim korkumuz yasakların bitmesi ile 3'üncü bir atak olmasıdır. Bu nedenle halkımıza önerimiz. Maske ve mesafelere dikkat etmeleridir. Özellikle şu ara tatilde tatil noktalarına gidip kalabalık ortamlarda bulunmamalarıdır." dedi.

"İZİNLER KULLANILMAYA BAŞLANDI"

Serviste görev yapan hemşireler ise "Daha yeni rahat bir nefes aldık ve oh be dedik. Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Ne olur tedbirlere ve kısıtlamalara uyalım. Biz daha yeni dinlenmeye başladık. Pandemi nedeniyle izinlerimiz durdurulmuştu. Şimdi kullanmaya başlıyoruz. Kendimiz, sevdiklerimiz ve bizler için tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandılar.