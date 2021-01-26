SON DAKİKA HABERİ: 15 yıl birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık: Hepinizi öldürüp deli rolü yaparım!



MİRAS TARTIŞMASI İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Sanık Seyfettin Erilmez ifadesinde, Yüksel'i miras sebebiyle öldürdüğü suçlamalarını kabul etmedi. Erilmez, "Dilek ile 15 yıldır nikahsız olarak yaşadık. Benim de onun da ilk evliliklerimizden birer evladımız var. Dilek'i miras sebebiyle öldürdüğüm iddiasını kabul etmiyorum. Çünkü kayınvalidem ve kayınpederim 65 yaş aylığıyla geçinirlerdi. Ortada herhangi bir miras bulunmuyor. Dilek ile kavgalarımız genellikle beni kıskandığı için olurdu. Her ailede olan tartışmalar dışında bir tartışmamız olmazdı. Dilek, uyuşturucu ticareti yaptığı için cezaevine girmiş, olaydan 3 gün önce de tahliye olmuştu. Olay günü dışarıdaydık. Eve geldiğimizde ise şeker hastası olduğum için cinsel olarak sıkıntı yaşadım. O da benimle alay etti" dedi.



'SAYISINI HATIRLAYAMADIĞIM KADAR BIÇAK DARBESİ VURDUM'

Yüksel ile birbirlerini sevdiklerini savunan Erilmez, "'Nasıl konuşuyorsun' diye üzerine yürüdüm ve birbirimizi itmeye başladık. Ardından Dilek'in meyve soyduğu ekmek bıçağını aldım. Ben bıçağı alınca Dilek dış kapıyı açıp merdivenlerden inmeye başladı. Ben de ona yetiştim. Ardından da belinin yanına sayısını hatırlamadığım kadar bıçak darbesi vurdum. Dilek hiç bağırmadı ve yere düştü. Ben eve çıkarak üzerimi değiştirdim. Bıçağı nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Amcamın evine uğradıktan sonra parkta biraz tek başıma oturdum. Akşama doğru da teslim oldum. Dilek ile birbirimizi seviyorduk. Olayın böyle sonuçlanmasını istemezdim. Bu pişmanlık benimle mezara gidecek. Bir anlık öfkeyle eşime kıydım" ifadelerini kullandı.