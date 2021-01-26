Suriyelilerin entegrasyonu için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne hibe desteği

Proje kapsamında girişimcinin ortaya çıkarılması, e-ticaret ve e-ihracat alt yapılarının oluşturulması ve desteklenmesi sağlanarak Suriyelilerin ve ev sahibi toplumun sosyoekonomik refahlarının artırılmasına katkı sağlanacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi girişimcilere yönelik operasyonel alt yapısını da güçlendirerek destek verecek. Gaziantep ve Şanlıurfa illeri için ortak kullanım tesisleri pilot hibe programı imza töreni Şanlıurfa'da düzenlendi.

İmza törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Ahmet Şimşek, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörü Tamer Kılıç, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) proje ekibi ve hibe başvuruları başarıyla sonuçlanan Suruç, Viranşehir ve Karaköprü Belediye Başkanları katıldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül konuşmasına ENHANCER Projesi kapsamında düzenlenen Gaziantep ve Şanlıurfa illeri için Ortak Kullanım Tesisleri Pilot Hibe programı sözleşme programının hayırlara vesile olmasını dileyerek başladı.

Başkan Beyazgül; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, söylediği gibi 'Biz iddiaları, hedefleri ve dünyanın gidişatına dair sözü olan bir milletiz' Türkiye'nin en fazla Suriyeli barındıran şehri Şanlıurfa tarihin her döneminde mazlumlara ev sahipliği yapmıştır. Halkımız da bu konuda şikâyet yok. Onları tanrı misafir olarak kabul ettiler. Hz. İbrahim misali onları tanrı misafiri olarak konuk ediyoruz ancak, temennimiz de bir an önce vatanlarında huzur içinde dönmeleridir" diye konuştu.

"CİDDİ UĞRAŞ İÇİNDEYİZ"

Bu projenin İstanbul'dan sonra en çok göç alan Şanlıurfa ve Gaziantep'te uygulamaya konmasının sevindirici bir durum olduğunu belirten Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, şunları söyledi: "Geçmişten bugüne kadar buradaki geçici sığınmacı Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ciddi bir uğraş içindeyiz. Suriyeli kardeşlerimizin mağduriyetleri var ancak, ev sahibi Urfalı kardeşlerimizin de ciddi yükleri var. Bu yüzden İki tarafı da göz önünde bulunduracak çalışmaları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Başkanı Ahmet Şimşek ise konuşmasında, projeden hibe almaya hak kazanan kurumları kutlayarak, "Kazanamayan kurumlarımızın da bir sonraki çağrıda hak kazanmalarını temenni ediyorum" dedi.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Batı Balkanlar ve Türkiye Koordinatörü Tamer Kılıç: "Şanlıurfa Büyükşehir, Viranşehir, Suruç ve Karaköprü Belediyesinin hibeden yararlanacağını, bir sonraki süreçte belediyelerin kuracağı ortak kullanım tesisleri ile çalışmaların süreceğini ifade ederek, hibeye hak kazanan belediyelerimizle önümüzdeki süreçte çalışmaları tamamlayıp, Şubat ayından itibaren uygulamaya başlayacağız" dedi.Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral da kısa bir konuşma yaparak, hibeye hak kazanan kurumları kutladı.

Hibe programı imza töreninde Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Kenan Aktaş da birer konuşma yaparak hibe almaya hak kazanan projeleri ile ilgili bilgiler aktardılar.Törenin sonunda, hibe almaya hak kazanan kurumlar projelerini anlatan sunum gerçekleştirdiler.