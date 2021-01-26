Tedbirleri hiçe sayıp asker konvoyu yaptılar!

Fatih Fevzi Paşa Caddesi üzerinde asker konvoyunda drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 34 TJ 7491 plakalı araç sürücüsü M.E.K., 34 VUP 53 plakalı araç sürücüsü M.E.T. ve 61 OF 0205 plakalı araç sürücüsü Y.S.A. yakalandı.



Sürücüler M.E.T., M.E.K. ve Y.S.A.'a KTK'nın 67/1-D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-drift) maddesinden 6 bin 700'şer lira, 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 144'er lira ve 56/1-D (Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek) maddesinden 144'er lira olmak üzere toplamda 20 bin 936 lira idari para cezası uygulandı.



EHLİYETLERİNE EL KONULDU



Şahısların sürücü belgeleri 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi. 34VUP53 plakalı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.



ADLİ İŞLEM YAPILACAK



Sürücülere, 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesini ihlalleri nedeniyle tutanak tanzim edilmiş, ayrıca TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.