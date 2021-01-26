Telefonları çekmiyor! Bakın nasıl konuşuyorlar

Aşağı Yorganlı Mahallesi'nin muhtarı Cafer Dayı, uzun süredir bu sıkıntıyı yaşadıklarını belirterek, "Olası bir olumsuzlukta ya yüksek tepelere çıkıp görüşme yapıyoruz yada evlerin damlarında. Yetkililerden buna bir çözüm istiyoruz" dedi.





Mahalle sakinlerinden Mehmet Elçin ise, "Bizim telefonlarımız çekmiyor. Yüksek tepelere yada evlerin damlarına çıkarak görüşme yapıyoruz. Bu durumdan çok rahatsız" diye konuştu.