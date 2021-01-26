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Giriş Tarihi: 4.8.2022 15:19 Son Güncelleme: 4.8.2022 15:19

Temmuz Ayı Hangi Burç? Temmuz Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri Ve Yükseleni

Astrolojide 12 güneş burcu yer alır. Bir kimsenin burcu ise doğduğu tarihe göre belli olur. Temmuz ayında doğan kişiler için doğduğu güne göre iki farklı burç seçeneği vardır. Temmuz ayı hangi burç sorusunun cevabı bu noktada merak konusu olurken, Temmuz ayı burcu özellikleri de yine birçok kişi tarafından araştırılır. Peki, 2021 Temmuz ayında doğanlar hangi burçtur ve özellikleri nelerdir?

Temmuz Ayı Hangi Burç? Temmuz Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri Ve Yükseleni

Astrolojiyi yakından takip edenler kendi burçlarının yanı sıra karşısındaki kişinin burcunu ve özelliklerini merak etmektedir. Doğum tarihine göre belirlenen 12 güneş burcu vardır. Temmuz ayında doğan bir kimse Aslan veya Yengeç burcudur. Temmuz ayı burçları ve özelliklerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Temmuz ayı hangi burç ve özellikleri nelerdir?

TEMMUZ AYI HANGİ BURÇ?

Temmuz ayında hayata gözlerini açanlar ya da bu ay içinde doğanların burcunu ve burç özelliklerini merak edenler doğru yerdeler. Temmuz ayı burcu için iki seçenek vardır. Temmuz ayında doğan bir kişi Aslan veya yengeç burcudur. Yengeç ve Aslan burcunun tarihleri ve özellikleri ise şöyle;

22 Haziran ile 23 Temmuz tarihleri arasında doğan bir kişi ise Yengeç burcudur.

24 Temmuz ile 21 Ağustos tarihleri arasında doğan bir kimse ise Aslan burcudur.

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HAZİRAN AYI BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Yengeç Burcu Özellikleri

Grup: Su, negatif,dişi

Yönetici Gezegen: Ay

Renk: Gümüş, gri, eflatun

Uğurlu Taş: İnci

Şanslı Sayı: 2

Şanslı Gün: Pazartesi

Karşıt Burç: Oğlak

Şehirler: İstanbul, Amsterdam, Milano, Manchester, Stockholm

Metal: Gümüş

Çiçekler: Nilüfer, beyaz gül, zambak

Ağaçlar: Defne, köknar

Aslan Burcu Özellikleri

Grup: Ateş, erkek, pozitif, sabit

Yönetici Gezegen: Güneş

Renk: Koyu sarı, altın rengi, turuncu, kehribar

Uğurlu Taş: Sarı safir

Şanslı Sayı: 1-4

Şanslı Gün: Pazar

Karşıt Burç: Kova

Şehirler: Chicogo, Bombay, Philedelphia, Roma, Şam, Los Angeles, Prag

Metal: Altın

Çiçekler: Sarı krizantim, ayçiçeği, kasımpatı

Ağaçlar: Portakal, limon, defne, hurma, ceviz, badem

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Temmuz Ayı Hangi Burç? Temmuz Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri Ve Yükseleni
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