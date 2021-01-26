Ultraslan’dan Silopi’deki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

Başverimli Ortaokulu Beden eğitimi ve spor etkinlikleri öğretmeni Abdullah Şeref'in sosyal medya üzerinden başlattığı ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyasına İstanbul Sultangazi UltrAslan taraftar grubu tarafından 23 kolilik destek geldi. İçerisinde giysi, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerinin yer aldığı yardım kolileri okula ait yan binaya taşınarak ihtiyaç sahiplerine göre paketlemesi yapıldı. Daha sonra pandemi dolayısıyla öğrenciler okula gruplar halinde çağrılarak sosyal mesafe kurallarına göre dağıtım gerçekleştirildi. Okulun 8. sınıf öğrencisi Miraç Tosun, "bana mont verdiler, ayakkabı verdiler. Test kitapları verdiler" dedi.

Gönderilen hediye için ultrAslan taraftar grubuna teşekkür eden 5. sınıf Yüsra Bulduk pandemi sürecinden sonra ultrAslan Sultangazi grubunu okullarına davet etti.

Başverimli Ortaokulu Beden eğitimi ve spor etkinlikleri öğretmeni Abdullah Şeref ise şunları söyledi:

"Okulumuz bünyesinde okuyan öğrencilerimiz için yardım kampanyası başlatmıştık. Sosyal medya üzerinden sağolsun Ultraslan Sultangazi 23 koli ile geri dönüş yaptı. Bu kolilerde okul spor malzemeleri, test kitapları, okuma kitapları, defter, kalem, silgi, bot, mont, ayakkabı öğrencilerimizin ne gibi ihtiyaçları varsa karşılama babında müthiş bir yardım oldu. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum."