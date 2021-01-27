300 bin TL değerinde altını çalındı! Hırsızlara böyle seslendi...

"EŞİME UYAN HIRSIZ VAR DİYE ESPRİ YAPMIŞTIM"

Olay gecesi uyumakta güçlük çektiğini ifade eden Alman vatandaşı Nurten Taşar ise, o geceyi şu sözlerle anlattı:

"Bütün gece boyunca sabaha kadar uyuyamadım. Hırsızın geleceğini hissetmiştim. Eşim uyumuştu ve saat 3 ya da 4 gibi eşime, 'Uyan evde hırsız var' diye espri yapmıştım. Eşimi kaldırdım ve lavaboya gitti. Geldiğinde uyumaya devam ediyordu. Ancak ben uyumadım. Onların geleceğini hissetmiştim. Ben bunları düşünürken, o şahıslar gelmiş ve evimizin bahçesinde dolanıyorlarmış. Tam uyuma moduna geçtiğimde oturma odasının kapısı açıldı ve sesi duydum. Hemen eşimi kaldırıp elimle sinyal verdim. Eşim kalkar kalmaz, adamın içeri girmesiyle çıkması bir saniye sürdü."

"ALTINLAR HELALİ HOŞ OLSUN AMA TELEFONUMU GETİRSİNLER"

Giden altınlarına üzülmediğini, ancak büyük korku yaşadığın aktaran Nurten Taşar, "Altınlar gitti evet. Helali hoş olsun ama pandemi süreci tamam, insanlarda para yok evet ama hırsızlığı nerede yapıyorlarsa yapsınlar ama evlere girmesinler. İnsanın psikolojisi o kadar bozuluyor. Psikolojimi de çok güzel etkilediler, ayriyeten çok teşekkür ediyorum. Altının, paranın peşinde değilim. Sadece telefonumu getirip yakın bir yerlere koyarlarsa çok memnun olacağım. O benim ekmek teknem. Çünkü şirket telefonumdu" dedi.