Alkışlar bu doktorlara

Adana'da görev yapan Doktor Serhat Antalyalı ile Dr Kemal Atilla Covid 19 salgını nedeni ile uzaktan eğitim almak zorunda olan ancak tablet ve bilgisayarı olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere 810 adet tablet hediye etti.

Tablet bilgisayarların salgın sürecinde ortaya çıkan fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırabilmek amacı ile dağıtıldığının altını çizen ve katkıda bulunanlara teşekkür eden Dr. Serhan Antalyalı şöyle dedi:

"Bilindiği gibi Covid-19 pandemisi nedeni ile öğrenciler okullarına gidememekte, eğitimler online olarak uzaktan yapılmaktadır. Uzaktan eğitime katılabilmek için de öğrencilerin en azından tablet bilgisayarlarının olması gerekmektedir.

Ancak maddi imkansızlıklar nedeni ile bu konuda ortaya çıkan fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırabilmek, mümkün olan en çok sayıda çocuğumuzu eğitime dahil etmek adına ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 810 tane tablet bilgisayar hediye ettik.

Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Diyarbakır, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Mersin, Siirt, Samsun, Sinop, Adana, Eskişehir, Zonguldak gibi birçok şehrimizde bulunan öğrencilere tabletler ulaştırıldı. Tablet bilgisayar verilen öğrencilerimizin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Gönderdikleri teşekkür videoları herkesi duygulandırdı."

Yardımsever derneklerin hedeflerinin en az 1000 tablet dağıtmak olduğunu belirten Antalyalı, salgın sürecinden olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi öğrencilerin hayatını bir nebze olsun kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirtti.