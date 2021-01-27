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Alkollü adam şehri birbirine kattı

’ın Ereğli ilçesinde alkollü vatandaş polis ve bekçilere zor anlar yaşattı. Olay yerine gelen Polis ve bekçiler vatandaşı sakinleştirdikten sonra ekip aracına alarak evine bıraktı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.1.2021 10:49 Son Güncelleme: 27.1.2021 10:49 ABONE OL
Alkollü adam şehri birbirine kattı
Olay, Kdz. Ereğli çarşı merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre alkollü olan Mustafa A. için çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle vatandaşlar tarafından polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.
Olay yerine gelen Polis ve bekçiler vatandaşı sakinleştirdikten sonra ekip aracına alarak evine bıraktı. Polislerin ayrılması ile birlikte evinden çıkan Mustafa A. bu kez Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak'ta çevreye yeniden rahatsızlık vermeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine direnen alkollü şahıs, güçlükle sakinleştirilerek ambulansa aldı. Mustafa A.'nın eşinden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilirken alkollü vatandaş Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Alkollü adam şehri birbirine kattı
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