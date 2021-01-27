"BU KADAR MI KOPTUNUZ TÜRKİYE'DEN?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?" ifadelerini kullandı.