İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da 'Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu.
Bakan Soylu, CHP'li Berhan Şimşek'in Vali ve Kaymakamları hedef alan 'militan' ifadesine ve Esenyurt HDP İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen baskın karşısında sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
"BU KADAR MI KOPTUNUZ TÜRKİYE'DEN?"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Esenyurt HDP İlçe Başkanlığı'na yapılan baskının görüntülerini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşmıştı. Görüntülerde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının yer aldığı ve binanın resmen PKK'nın hücre evine çevrildiği görüldü. Bakan Soylu paylaşımında, "Demokrasinin istismarı her daim mümkündür.. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs.. Batı istismara müsaade etmiyor, Ancak bizden istiyor." ifadelerini kullanmıştı.