Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Valiye militan diyenler HDP binasından çıkanlara sessiz

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Valiye militan diyenler HDP binasından çıkanlara sessiz

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na düzenlenen baskında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve terör örgütü PKK'nın eğitim notları ele geçirilmişti. İçişleri Bakanı , büyük tepki çeken olay karşısında sessizliğini koruyan Genel Başkanı 'na sert tepki gösterdi. Soylu, "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.1.2021 11:54 Son Güncelleme: 27.1.2021 12:23 ABONE OL
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Valiye militan diyenler HDP binasından çıkanlara sessiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da 'Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu.

Bakan Soylu, CHP'li Berhan Şimşek'in Vali ve Kaymakamları hedef alan 'militan' ifadesine ve Esenyurt HDP İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen baskın karşısında sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"BU KADAR MI KOPTUNUZ TÜRKİYE'DEN?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Esenyurt HDP İlçe Başkanlığı'na yapılan baskının görüntülerini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşmıştı. Görüntülerde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının yer aldığı ve binanın resmen PKK'nın hücre evine çevrildiği görüldü. Bakan Soylu paylaşımında, "Demokrasinin istismarı her daim mümkündür.. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs.. Batı istismara müsaade etmiyor, Ancak bizden istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında el konulan belgeler arasında PKK'lıların adresleri çıktı. Dijitallerde terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulundu. Yine eylem yapan sözde özel kuvvetlerin fotoğrafları da ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Valiye militan diyenler HDP binasından çıkanlara sessiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA