Bakanlar Kurulu kabine toplantısı için geri sayım sürüyor! Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı için meraklı bekleyiş devam ederken bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda gündem maddelerinin neler olacağı merak konusu haline geldi. Koronavirüs salgını sürecinde çok önemli kararların verildiği kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı, yeme-içme mekanlarındaki kısıtlamalar gibi yasakların hafifletileceği öngörülürken gözler "Kabine toplantısı ne zaman?" sorusunun yanıtına çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Bugün de sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin gündemine gelen Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Olası normalleşme takvimi bir süredir neredeyse tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini alırken bir yandan da kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması konusunda kritik görüşmelerin gerçekleşmesi beklentiler arasında…