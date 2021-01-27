Bakanlar Kurulu kabine toplantısı için geri sayım sürüyor! Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı için meraklı bekleyiş devam ederken bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda gündem maddelerinin neler olacağı merak konusu haline geldi. Koronavirüs salgını sürecinde çok önemli kararların verildiği kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı, yeme-içme mekanlarındaki kısıtlamalar gibi yasakların hafifletileceği öngörülürken gözler "Kabine toplantısı ne zaman?" sorusunun yanıtına çevrildi.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Bugün de sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin gündemine gelen Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Olası normalleşme takvimi bir süredir neredeyse tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini alırken bir yandan da kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması konusunda kritik görüşmelerin gerçekleşmesi beklentiler arasında…
Henüz Kabine Toplantısı için tarih bilinmiyor. Milyonların beklediği toplantıda salgın sürecine ait kritik kararların alınması beklenirken gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
KABİNE TOPLANTISI SONRASI NELER DEĞİŞEBİLİR?
- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.
- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.
- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.