Bakara Suresi Kaç Ayettir? Bakara Suresinin Bulunduğu Sayfa Numarası Kaçtır?

Medine döneminde nazil olmuştur. Adını 67 ve 73. ayetlerde yer alan ''Bakara'' kelimesinden almıştır. İslam hukukunun temel konularını ele almış olup, Kur'an-ı Kerim'in en faziletli ve en uzun surelerinden birisidir. Hadis kaynaklarında Bakara Suresinin faziletleri hakkında birçok bilgi bulunmaktadır. Vasiyet, oruç, savaş, hac, nikâh, boşama, dulluk, yetimlik, şarap, kumar, faiz, akidlerin yazılması, din ve vicdan hürriyeti, Allah-kul ilişkisi ve daha birçok konuya değinilmiştir. Bakara Suresi kaç ayettir sorusu da bu noktada sıkça araştırılır. İşte Bakara Suresi kaç ayettir ve Bakara Suresinin bulunduğu sayfa numarası kaçtır sorularının cevabı…

BAKARA SURESİ KAÇ AYETTİR?

Bakara Suresi, mushaftaki sıralamaya göre ikinci, nüzul sıralamasına göre ise seksen yedinci suredir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ve en faziletli suresi olup, 286 ayetten oluşmuştur. Bakara Suresinin özelliklerini anlatan sahih hadisler bulunur. Aynı zamanda Ayetel Kürsi'de Bakara Suresinin içinde yer almıştır.

BAKARA SURESİNİN BULUNDUĞU SAYFA KAÇTIR?

Kur'an-ı Kerim'in Fatiha Suresinden sonra en faziletli ikinci suresi olarak belirtilen Bakara Suresi 1,2 ve 3. cüzde yer alır. Kur'an-ı Kerim'in ikinci sayfasından başlar ve toplamda 49 sayfadır.

BAKARA SURESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Kur'an'ı okuyunuz. Çünkü o kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olacaktır. 'İki Zehrâ'yı (Bakara ve Âl-i İmrân sûreleri) okuyunuz. Çünkü bu ikisi kıyamet gününde iki bulut kümesi veya iki gölgelik yahut da gökyüzünde kanatlarını açmış saf saf uçan iki alay kuş gibi gelecek ve okuyucularını koruyacaktır. Bakara sûresini okuyunuz. Çünkü onu iyice öğrenmek bereket, öğrenmemek ise büyük ziyandır" (Müslim, "Müsâfirîn", 252; Tirmizî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 4; Müsned, IV, 361).

"Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de Bakara sûresidir. Kim onu evinde bir gece okursa oraya üç gece şeytan girmez; kim onu evinde gündüz okursa oraya üç gün şeytan girmez" (Dârimî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 13-15).

"Kim Bakara sûresinin son iki âyetini geceleyin okursa bunlar kendisine yeter" (Buhârî, "Feżâʾil", 10, 27; Müslim, "Müsâfirîn", 254-256). Ayrıca Kur'an âyetlerinin en yücesi olan Âyetü'l-kürsî'nin bu sûrede yer almış olması da onun faziletini gösterir