Bayrağı böyle düzeltti! Gönülleri fethetti

Almanya'da 33 yıl işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olup vatan ve bayrak hasretiyle memleketine döndüğünü belirten Altın, o gün doktora gitmek için evden çıktığını ifade ederek, "Yolda giderken aydınlatma direğine dolanmış bayrak dikkatimi çekti. Elimdeki şemsiye ile açmak için uzun süre uğraştım., boyum yetişmediği için açamadım, doktora da gecikmemek için yoluma devam ettim. Eve dönerken bayrak yine dikkatimi çekti. Tekrar bayrağı açmak için uğraştım ama açamadım. Yanımdan geçen daha uzun boylu vatandaş, 'Amca yardım edeyim mi?' dedi. Şemsiyeyi ona verdim, bayrak açıldıktan sonra evime gittim. Yurt dışındaki bayrak hasretliğinden o bayrağın orada katlı kalmasından rahatsız oldum" ifadelerini kullandı.

Vali Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, ziyarette Şeref Altın'a Türk bayrağı plaketi ve Kur'an-Kerim hediye etti.