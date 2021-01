Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - Diş Ağrısının Geçmesi İçin Okunacak Dualar

Diş ağrıları doktorların en sık karşılaştığı rahatsızların başında yer alır. Diş fırçalama alışkanlığının olmaması, çokça tatlı tüketilmesi ve diş bakımlarının yapılmamasının yanı sıra bu rahatsızlık pekçok farklı nedenden dolayı oluşabilir. Uykusuz geçen günlere neden olan diş ağrısı insan hayatını ise oldukça olumsuz yönde etkiler. Tam da bu noktada diş ağrısı için okunacak dua akıllara gelmektedir. Diş ağrısı için okunacak dualar öğrenerek Allah'tan (C.C) şifa dilemek isteyenler diş ağrısı için okunması gereken dualara aşağıdan ulaşabilecek.

DİŞ AĞRISI İÇİN OKUNACAK DUALAR

Her türlü hastalıkta olduğu gibi diş ağrısı rahatsızlığı nedeniyle de şifa dileyen birçok kişi vardır. Allah'tan (C.C) diş ağrısının sona ermesi için şifa dileyecek kişiler diş ağrısı için okunacak dualar hakkında da bilgilere araştırıyor. Şifa için okunması tavsiye edilen bazı dualar bulunaktadır. Diş ağrısı için okunması gereken dualar şöyle;

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - 1

Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - 2

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyururlardı:

Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur." (Suyûtî, el-Câmi'us-Sağîr, no: 5218)

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - 3

Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

Allah'ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah'ın adıyla sana okurum.»" derdi.(Müslim, Selâm 40)

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - 4

Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.

Allah'ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»" (Heysemî, X, 180)