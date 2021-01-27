Eski eşini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı...

Polis ekipleri de kaçan Maruf Kok'u yakalamak için çalışma başlattı. Maruf Kok, saat 07.45'te polis merkezine giderek, teslim oldu. Yapılan araştırmada Maruf Kok'un, ilk eşinden de ayrıldığı ve ikinci eşi Dilan'ın amcasının kızı olduğu öğrenildi.

'İNSANLAR KARIN SENİ ALDATMIŞ GÖZÜYLE BAKIYOR SANIYORDUM'

Maruf Kok emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kok'un burada savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde, eski eşi ile anlaşarak boşandıktan sonra İstanbul'a gittiğini belirten Maruf Kok, şunları anlattı:

"Dilan'ın beni aldattığını düşündüğüm ve çocuklarımın da söylemesi sebebiyle bunu hiçbir zaman kendime yediremedim. Çünkü ben Dilan'ı çok seviyordum. Çocuklarımı özlemem sebebiyle Iğdır'a gelmek için uçakla Kars'a geldim. Uçakta amcamın eşiyle karşılaştık ve Iğdır iline geldik. Yengemi evine bıraktıktan sonra ben ayrılarak evime geldim. Burada çocuklarımla hasret giderdim. Evimde eşimin olmaması nedeniyle yine farklı şeyler düşünmeye başladım. Çünkü evim bomboştu, bunalıma girmiştim. Çünkü ben eşimi çok sevmeme rağmen beni aldatmıştı. Ben Iğdır'a her geldiğimde sanki insanların bana karın seni aldatmış gözüyle baktığını zannediyordum."