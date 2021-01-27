Genç kadının çığlığını kimse duymamış! Defalarca şikayet etmiş!





"KARDEŞİM DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLMASINA RAĞMEN TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ"

Ölen kardeşinin sanıktan kurtulmak istediğini söyleyen ağabey Pamukçu, "Ankara'da yaşadıkları dönemde de kız kardeşimi binadan atmıştı. Kız kardeşimin omuriliği zarar görmüştü. Ancak tehditlerden dolayı ayrılamıyordu. Sanık kardeşimi bizimle ve küçük çocuğu ile tehdit ediyormuş. Bizlere zarar vereceğinden bahsediyormuş. Ayrıca kardeşim defalarca şikayetçi olmasına rağmen sanık hakkında takipsizlik kararı verilmiş. Unuttuğum bir şeyi eklemek istiyorum. Kardeşim sanık eve ilk geldiğinde polisi arıyor. Polis gelince sanık kaçıyor. Hatta gelen polis sıkıntı olması durumunda araması için kardeşime cep telefonu numarasını bırakıyor. Daha sonra sanık ikinci kez gelerek cinayeti işliyor" ifadelerini kullandı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz da şikayetçi olduklarını belirtti.

"SANIK OLAY GÜNÜ ELLERİNDEN YARALI DURUMDA"

Sanığın olayda ellerini kullanamayacak durumda olduğunu belirten avukatı, "Ellerinden yaralı durumdadır. Buna ilişkin tedavi evrakları hastanededir. Bunun araştırılmasını istiyoruz. Suçta kullanılan bıçak üzerinde parmak izi araştırması yapılmasını istiyoruz. Ayrıca maktulün öldüğü an içmiş olduğu ilaç, uyuşturucu vs. maddelerin tespiti açısından ayrıntılı Adli Tıp Kurumu Raporu talebimiz de bulunmaktadır. Adli kontrol talebi ile tahliyesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



"KIZ KARDEŞİM ALİ ULUPINAR'DAN KOPMAK İSTİYORDU"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Bekir Pamukçu, "Kardeşim kasıtlı olarak öldürüldü. Kardeşim daha 27 yaşındaydı, hayatının baharındaydı. Kız çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyordu. Eşinden ayrılmıştı. Tek başına yaşıyordu. Kız kardeşim katil Ali Ulupınar'dan kopmak istiyordu. Sürekli seni seviyorum, evlenmek istiyorum deyip peşini bırakmıyordu. 2019 yılının Nisan ayında kız kardeşimi yanına çağırdı. Onu bir evde tutmuş. Kız kardeşim evden çıkıp gitmek istediğinde binadan aşağıya atmıştı. Kız kardeşim 45 gün tedavi gördü. Kız kardeşim düzelince Ali Ulupınar tekrardan yanına geldi" ifadelerini kullandı.



"ÇOCUKLARIM KARDEŞİMİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ"

Sözlerinin devamında Pamukçu, "Eşim ve çocuklarım da olay esnasında kız kardeşimi kanlar içerisinde yerde gördü. Ambulansa ben gittim. Acil müdahaleye aldılar. Sabah 07.30 civarında kız kardeşimin öldüğünü söylediler. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Katile bağırdım. Kız kardeşim o esnada, 'abi yetiş beni öldürüyor' dedi. Tartışma seslerini duydum. Biz indiğimizde katil kaçmıştı. Olay yerine gelen polis, geldiğinde birisinin koşarak sokağın başından arabaya birisinin bindiğini söyledi" şeklinde konuştu.

KAN BİRİKİNSİTİ İÇİNDE!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Temmuz 2019 tarihinde saat 05.00 sularında Sultançiftliği'nde bıçaklı yaralama olayının bildirilmesi üzerine ekiplerin olay yerine gittiği, yapılan incelemelerde Gülen Pamukçu'nun yoğun kan birikintisi içerisinde ve kesici delici alet olduğu düşünülen açık yaralar ile yattığının görüldüğü, derhal hastaneye sevk edildiği ancak aynı gün hayatını kaybettiği kaydedildi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, müşteki Bayram Pamukçu'nun maktul ile Ali Ulupınar'ın ilişkilerinin olduğunu, olay saatinde 'ağabey yetiş yetiş' diye bağırdığını duyması üzerine hemen aşağıya indiğini, kapı açık vaziyette kardeşini yatarken gördüğünü, maktulü öldüren kişinin Ali Ulupınar olduğunu beyan ettiği anlatıldı. Şüpheli Ali Ulupınar'ın maktulü öldürdüğünü söyleyerek kendi isteğiyle karakola teslim olduğunun belirtildiği iddianamede, toplanan suçta kullanılan bıçağın üstündeki kan lekelerinin maktule, kabzasındaki kan lekelerinin ise şüpheliye ait olduğu kaydedildi. İddianamede, şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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