İstanbul’da yağmur, kar ve soğuk başladı

İstanbul'da daha önce susuzluk sorununun baş göstermesi ve barajdaki su seviyelerinin düşmesi sonucu büyük kaygı yaşanmıştı. Bu kaygıların hemen arkasından yağan yağmur ve kar yağışı barajdaki su seviyelerini arttırıp İstanbulluları sevindiririrken Kış mevsiminin de etkileri hissedilmeye başlandı. Yaklaşık bir haftadır devam eden yağmurdan sonra İstanbul'a tekrar bir kar yağışı geldi.



İstanbul'da beklenen kar yağışı Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de etkisini gösterdi. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, yağmaya başlarken hava sıcaklığında da düşüş yaşahdı. Birkaç gündür 17 ve 18 derecelerde seyreden hava sıcaklığı aniden 3 derecelere kadar düştü. Günlerdir devam eden yağmurla birlikte sabah saatlerinden itibaren Silivri, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oldu.



Meteoroloji Müdürlüğünün tespitlerine göre İstanbul çevresinde yağacak kar yağışının Perşembe kesileceği ve hava sıcaklığının eksi bire kadar düşeceği kaydedildi. Cuma ve Cumartesi günü hava sıcaklığının artacağı ve yağışların bir süre daha devam edeceği gösterildi.



İstanbul'da soğuk hava ve sagnak yağışla birlikte trafikte yoğunlaştı. Sürücüler yağışlı havada yavaş seyrettiği için trafik yoğunluğu yüzde 70-80'lere ulaştı.

SON DAKİKA: İstanbul'da yağış... Yollar göle döndü!