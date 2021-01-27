Jandarma mühendis Mürsel Meracıoğlu'nu barajda aramaya başladı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Kırca Köyü'nde bulunan Res Projesi'nde Çevre Mühendisi olarak görev yapan Mürsel Meracıoğlu, akşam saatlerinde şiehir merkezi yönüne doğru hareket etti. Dibekli Köyü yakınlarında bulunan Ayvacık Barajı'nın yoğun yağışın etkisiyle taştığını gören Meracıoğlu yolda mahsur kalınca 112 yi arayarak yardım istedi.

BARAJIN İÇİNDE ARAÇ IŞIĞI TESPİT EDİLDİ

Olay yerine hızlı bir şekilde hareket eden Jandarma timleri, çevrede yaptıkları araştırmada Meracığoğlu'nun aracına rastlayamayınca baraj içerisinde çalışma başlattı. Bölgeye kısa sürede 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri ile UMKE ve deniz polisi de sevk edildi. Yüzey kontrolü yapan ekiplerin, suyun altında da arama çalışması başlatıldı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ DE VAR

Jandarma'nın şantiye yetkilileriyle yaptığı görüşmede araçta bir kişi daha olduğu tespit edildi. Araçta şirketin temizlik görevlisi Filiz Soydançiçek'in de bulunduğu belirlenirken arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.