Kaymakamdan mevsimlik işçilere yardım eli

Akdeniz Kaymakamlığı, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde çadırlarda yaşayan, aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da olduğu mevsimlik işçilere yardım eli uzattı. Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na bağlı ekipler 125 hijyen paketi ile 125 gıda kolisinin dağıtımını gerçekleştirirken, mevsimlik işçiler ve aileleri destekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, "Çadırda yaşayan tarım işçilerimize gerek koronavirüs salgını öncesi, gerekse salgın sürecinde gıda ve hijyen paketleri dağıttık. Bizler hem kış dönemi olması vesilesiyle hem de salgından dolayı zor şartlarda kalmamaları adına desteğimizi sürdürüp yanlarında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"MEVSİMLİK İŞÇİLERİMİZE DESTEĞİMİZ SÜRECEKTİR"

Son olarak 125 hijyen paketi ile 125 gıda kolisi yardımlarının olduğunu belirten Pamuk, "Yardım kolilerinin içinde el sabunu ve kolonyadan oluşan ürünler ile temel gıda ürünleri bulunuyor. Bu bağlamda işçilerimizin ailelerini de dahil edersek 500'ün üstünde insanımıza faydamızın dokunduğunu söyleyebilirim. Burada asıl önemli olan bu zorlu şartlarda tarım işçilerimizin ve ailelerinin mağduriyetlerini minimuma indirmek ve giderebilmektir. İşçilerimizin yalnız olmadığının altını çizmekte yarar var. Bizler elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Desteklerimiz her daim sürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.