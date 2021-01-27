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Köylüler bir oldu, uçuruma yuvarlanan ineği kurtardı

'un ilçesinde bahçe otlarken yokuştan yuvarlanan ve uçurumun kenarında kalan inek, itfaiye, AFAD ekipleri ve vatandaşların uğraşları sonucu kurtarıldı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 27.1.2021 22:20 ABONE OL
Köylüler bir oldu, uçuruma yuvarlanan ineği kurtardı

Vakfıkebir ilçesine bağı Hamzalı Mahallesi'nde bahçeden yuvarlanan inek uçurumun kenarında kaldı.

Sahipleri tarafından itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği personelleri uçurumun kenarında kalan ineği sakinleştirip su içirdi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu uçurumun kenarında kalan inek vatandaşların yardımıyla birlikte halat ile kurtarıldı.

Kurtarma sonrası ineğin sahibi itfaiye personellerine teşekkür ederek evinden dolma ikram etti.

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Köylüler bir oldu, uçuruma yuvarlanan ineği kurtardı
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