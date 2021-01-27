SON DAKİKA | Sarı ve turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji "İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusunu yanıtladı!

Son dakika hava durumu: Beklenen kar yağışı geldi! Trakya bölgesi'nde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışıyla beraber Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı hava durumu tahmin raporunda birçok ilimizin bugün beyaza bürüneceğini ifade etti. Çanakkale'nin iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklenirken öte yandan Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve hortum, buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi…
METEOROLOJİ'DEN UYARI ÜSTÜNE UYARI!
İstanbul hava durumu tahminlerine göre; bugün kar yağışının bir nebze büyükşehirde de etkili olacağı ifade edildi. Öğleden sonra karla karışık yağmurla karşılaşacak olan İstanbullular ardından ise sağanak yağışın etkisine girecek. Öte yandan MGM birçok il için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu…
BEKLENEN KAR YAĞIŞI GELDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ: Yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; genellikle güney, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, batısı ile zamanla bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Trakya kesimi ile Çanakkale'nin iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar, Çanakkale ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, Avrupa Yakası'nın batısı ile akşam saatlerinde il geneli karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 17°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı