SON DAKİKA | Sarı ve turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji "İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusunu yanıtladı!

Son dakika hava durumu: Beklenen kar yağışı geldi! Trakya bölgesi'nde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışıyla beraber Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı hava durumu tahmin raporunda birçok ilimizin bugün beyaza bürüneceğini ifade etti. Çanakkale'nin iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklenirken öte yandan Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve hortum, buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi…

METEOROLOJİ'DEN UYARI ÜSTÜNE UYARI!

İstanbul hava durumu tahminlerine göre; bugün kar yağışının bir nebze büyükşehirde de etkili olacağı ifade edildi. Öğleden sonra karla karışık yağmurla karşılaşacak olan İstanbullular ardından ise sağanak yağışın etkisine girecek. Öte yandan MGM birçok il için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu…