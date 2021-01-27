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duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, 'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken Hudut Karakolu Sorumluluk sahasında yakalanan 12 'lı teröristten birinin kırmızı bültenle arandığının tespit edildiğini duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 27.1.2021 13:16 Son Güncelleme: 27.1.2021 13:39 ABONE OL
MSB duyurdu! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, 31 Aralık 2020'de Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 12 DEAŞ'lı teröristten birinin kırmızı bültenle arandığının tespit edildiğini duyurdu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİST YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da konuşlu Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Aralık 2020'de Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 kişi yakalanmış ve Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti. 5'i Rusya, 4'ü Özbekistan, 3'ü de Kırgızistan uyruklu olan şahısların DEAŞ'lı teröristler oldukları belirlenmişti. Yapılan kapsamlı inceleme sonucu teröristlerden birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi" denildi.

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MSB duyurdu! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı
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