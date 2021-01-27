Mutfak Sanatları Akademisi Projesi tamamlandı

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Cengiz Yıldırım, projenin gerçekleştirilmesi ve tamamlanmasıyla ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etti "Üniversitemizin en önemli misyonlarından biri olan "Okul-Sanayi İşbirliği" konusunu ön plana çıkarmak adına Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzalamıştık. Bu protokol doğrultusunda; OKA'nın 2019 Yılı "Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında Amasya Ticaret ve Sanayi Odası tarafınca Yüksekokulumuzun ortaklığı ile teklifi verilen ve onaylanarak desteklenen "Mutfak Sanatkârları Akademisi" isimli projemizi başarı ile tamamlamış bulunmaktayız. Proje kapsamında Yüksekokulumuzda bulunan uygulama mutfağına ekipman ve teçhizat takviyesi yapılarak mutfağımızın güçlendirilmesi sağlanmıştır.

Gerçekleştirilen bu projenin; gün geçtikçe yerel kalkınmada daha da önemli bir hal alan gastronomi olgusu çerçevesinde Amasya'mıza kalite kazandıracak olan aşçılarımızın daha nitelikli ve donanımlı yetişmesi adına büyük katkı sağlayacağı şüphesizdir. Projenin yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve Üniversite Yönetimine, projenin gerçekleştirilmesinde her daim beraber hareket ettiğimiz Amasya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç ve Yönetim Kuruluna şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca proje işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve tamamlanmasında emeği geçen başta Öğr. Gör. Kenan Pala ve Öğr. Gör. Mücahit Aydın olmak üzere Amasya Üniversitesi, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile OKA personellerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız." dedi.