NASA, 2021 yılının ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

NASA'ya bağlı astronotlar 2021 yılının ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. NASA tarafından yapılan açıklamada, Astronot Mike Hopkins'in ve Astronot Victor Glover'ın yörüngede yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çıkarak yüksek teknoloji laboratuvarından biri olan ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından üretilen Columbus Laboratuvarı'na uzay yürüyüşü yaptığı ifade edildi.